الخارجية العراقية: التنسيق مع الأردن ومصر ليس موجهاً ضد أي طرف

2021/03/28 | 22:23 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، أن التنسيق الثلاثي بين العراق والأردن ومصر ليس موجهاً ضد أحد، في وقت أشارت فيه إلى أنها تستعد لاستقبال وزيري خارجية الأردن ومصر، أيمن الصفدي وسامح شكري، غداً الاثنين، لعقد اجتماع ثلاثي على المستوى الوزاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن مشروع "المشرق الجديد" المنتظر أن يُطرح خلال قمة ثلاثية تجمع قادة العراق والأردن ومصر "يهدف لإعادة موضعة دور العراق ضمن نسق التفاعلات الإقليمية والدولية في إطار وعي المصالح الوطنية السيادية العراقية"، موضحاً، في بيان له مساء الأحد، أن "هذا المشروع يكرس لشراكات اقتصادية تستهدف العديد من القطاعات، تحقيقاً لاستجابة فاعلة للمتطلبات الوطنية العراقية".

وأشار إلى أن "آلية التنسيق بين بغداد وعمان والقاهرة ستكون على مستوى وزراء الخارجية من أجل التمهيد لاجتماع القادة على مستوى الرئاسات بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، لافتاً إلى أن "التنسيق الثلاثي هو تنسيق اقتصادي وليس موجهاً ضد طرف، ويأتي ضمن أهداف السياسة الخارجية العراقية لتحقيق شراكات اقتصادية متعددة".

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، أن وزيري خارجية الأردن ومصر سيصلان إلى بغداد غداً الاثنين، مشيرة في بيان إلى أن "وزير الخارجية فؤاد حسين سيستقبل يوم غد صباحاً وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك لانعقاد الاجتماع الثلاثي على المستوى الوزاري".

وأكدت مصادر دبلوماسية عراقية أنّ الاجتماع الوزاري سيتضمن نقاشات بشأن القضايا المشتركة التي تهم البلدان الثلاثة، فضلاً عن سبل دعم الاستقرار في المنطقة، موضحة لـ"العربي الجديد" أن وزراء العراق والأردن ومصر سيبحثون أيضاً تحديد موعد مناسب للقمة على مستوى القادة التي كان مقرراً لها أن تُعقد أمس السبت في بغداد، إلا أنها تأجلت بسبب حادثة تصادم قطارين في مصر.

وتلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس السبت، اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن عبد الله الثاني، جرى خلاله التأكيد على انعقاد القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في وقت قريب.





وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقش القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمان على مختلف الصعد والمستويات، مشيراً إلى أن الجانبين أكّدا أهمية انعقاد القمة الثلاثية في وقت قريب جداً، والتطلع إلى تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

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