مصدر: اجتماع حاسم بين رئاسة البرلمان وقادة الكتل للاتفاق على تمرير الموازنة أو تأجيل التصويت

2021/03/28 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر برلماني، اليوم الاحد، بعقد اجتماع حاسم بين رئاسة البرلمان وقادة الكتل السياسية، للاتفاق بشكل نهائي على تمرير الموازنة او تأجيلها.

وقال المصدر في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إنه "بعد خروج الوزراء من قاعة الاجتماعات، تم عقد اجتماع حاسم بين رئاسة مجلس النواب وقادة القوى السياسية للاتفاق بشكل نهائي على تمرير موازنة 2021 أو تأجيل جلسة التصويت بسبب عدم التوافق".

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