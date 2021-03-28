مستشار الكاظمي يتحدث عن إيجابيات موازنة 2021 بعد إقرارها

2021/03/28 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عن توفير آلاف فرص العمل في موازنة 2021، المنتظر التصويت عليها في البرلمان فيما تحدث عن إيجابيات أخرى تهم الشعب.

وقال مظهر محمد صالح، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الانتقالة الرئيسة في مشروع قانون موازنة سنة 2021، جاءت عبر اعتماد المشاريع الاستثمارية الجديدة التي ستنطوي على توفير الآلاف من فرص العمل، فضلا عن تدعيم نشاط السوق".

واضاف صالح: "في حال استمرت اسعار النفط بالازدهار والتعافي لمدد زمنية مطمئنة، فاإن مشاريع استثمارية جديدة إضافية سيتم اعتمادها، وربما يتم تعديل الموازنة".

وأشار إلى أنه "في حال كان هناك متسع من الوقت، ستكون هناك موازنة تكميلية استثمارية تتضمن مشاريع إعمار اضافية، فضلاً عن انحسار المديونية طالما يختفي العجز تماماً وتحصل فائضات مالية تستحق الاستثمار المضاف".

وتابع المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، أن "الأمر في المتغيرات السابقة، متروك لاستراتيجية الموازنة المالية وتقديراتها فضلا عن بدائل التمويل".

وفي وقت سابق، كشف مقرر اللجنة المالية، أحمد الصفار، عن تخصيص المبالغ المالية للعقود والأجراء اليوميين ودرجات وظيفية جديدة في وزارتين عراقيتين ضمن موازنة 2021.

وأكد أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، أن أسباباً سياسية منعت بعض الكتل من دخول جلسة التصويت على الموازنة في الأسبوع الماضي وهي خارج عن صلاحيات اللجنة المالية ومجلس النواب".

وأضاف الصفار، أن " تعديل سعر الصرف والأمور المالية في الموازنة ليست من صلاحيات البرلمان، وهي من صلاحيات الحكومة والبنك المركزي"، مبينا أن اللجنة كانت "مع التغيير التدريجي بسعر الصرف وليس الثابت، لكي يكون الأثر بسيطا وخاصة على المواطنين، وذوي الدخل المحدود".

وأشار مقرر اللجنة المالية في البرلمان، إلى "تأمين المبالغ المالية للعقود والمحاضرين المجانيين في وزارات الدولة"، مرجحا تثبيت بعضهم "حسب الأقدمية"، مبينا في ذات الوقت أن "درجات وظيفية خصصت في الموازنة بوزارتي الصحة والتربية".

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