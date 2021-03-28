الصحة تعلن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاحات كورونا

2021/03/28 | 22:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، تلقي أكثر من 10 آلاف مواطن لقاحات كورونا لهذا اليوم.

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وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 اذار 2021)، إن "عدد الملقحين اليوم بلغ (10470) مواطنا".

ودعت الوزارة، المواطنين إلى "مراجعة المراكز الصحية لتلقي اللقاح سواء كانوا مسجلين بالمنصة الالكترونية أو غير مسجلين حيث سيتم تسجيلهم في المراكز الصحية".

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