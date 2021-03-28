علوان: أجهل أسباب إقالتي من النفط

2021/03/28 | 22:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى الدكتور يحيى علوان، مدرب النفط

السابق، استغرابه من قرار الإدارة

بإقالته رغم أن نتائج الفريق جيدة تحت

قيادته.

وقال علوان في تصريحات خاصة لموقع

كورة "النفط قدم أداء جيدا في أغلب

مباريات الدوري وحق

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