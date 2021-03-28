اعتقال أبو سعد العراق القيادي في “داعش” بمخيم الهول شمال سوريا

2021/03/28 | 22:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات “الأسايش” الكردية اعتقال 9 من أفراد “داعش” بينهم قيادي في التنظيم، بعد ساعات على إطلاقها حملة أمنية في مخيم الهول شرق الحسكة في شمال سوريا.

وقالت “الأسايش” في بيان عن نتائج أول أيام الحملة التي أطلقتها فجر اليوم، إنها اعتقلت “أبو سعد العراق”، الذي وصفته بأنه أحد قادة “داعش”، وأنه عمل لفترة طويلة على تجنيد الأشخاص لصالح التنظيم.

وأوضحت الأسايش في البيان الذي نقلته وكالة هاوار أن الحملة التي أطلقتها اليوم تحت اسم “حملة الإنسانية والأمن” شارك فيها 5 آلاف من تلك القوى بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وأضاف البيان أنه تم “اعتقال 9 أشخاص بينهم متهمون بالانتماء إلى داعش ممن كانت أسماؤهم مدرجة في قائمة البحث”.

وأكدت الأسايش أنه و”في إطار الحملة تم إحصاء الأهالي المقيمين في أحياء المخيم، وبعد الانتهاء من عمليات الإحصاء تم إعادة الأهالي إلى الأحياء التي يقطنون فيها” وأكدت أن الحملة مستمرة.

وكانت “الأسايش” أعلنت اليوم إطلاق حملة أمنية في مخيم الهول شمال سوريا، قالت إنها “تستهدف خلايا داعش المنتشرة في المخيم” الواقع على بعد 45 كم شرق مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

وقالت في بيان من داخل المخيم إن “داعش” ورغم القضاء عليه جغرفيا قبل نحو عامين، “ما زال يشكل خطرا كبيرا على المنطقة والعالم” وأضاف أن خلايا التنظيم ما زالت “تستهدف وبشكل يومي المدنيين وقادة المجتمع المحلي في شمال وشرق سوريا”.

جاء ذلك بعدما كانت “قسد” أعلنت قبل يومين أنها تلقت نداء من وجهاء منطقة الهول، لاتخاذ “تدابير صارمة” في المخيم الذي وصفته وكالة هاوار المقربة من “قسد” بأنه “أخطر مخيم في العالم”.

وقالت الوكالة إن حوادث القتل في المخيم من بداية العام الجاري وحتى نهاية فبراير الماضي بلغت 37 حالة، وأضافت أن المخيم شهد حوادث قتل تجاوز عددها 73 بينهم لاجئون عراقيون ونازحون سوريون، بدءا من وصول عوائل داعش إلى المخيم، في فبراير 2019″.

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