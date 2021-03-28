طائرات تركية تهاجم مناطق عراقية

2021/03/28 | 22:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد شهود عيان، الأحد، ان طائرات حربية تركية هاجمت مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق حدودية شمالي محافظة دهوك.وقال احد الشهود ويدعى مهيفان عمر، ان “طائرات حربية تركية هاجمت مساء اليوم مناطق حدودية تابعة لناحية دركار شمال قضاء زاخو بمحافظة دهوك”، مبينا “القصف شمل منطقتي شرانش وبرخ”.واضاف ان “المنطقة التي تعرضت للهجوم […]

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