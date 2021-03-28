نائب: لم يعد هناك مشكلة بشأن حصة اقليم كوردستان في الموازنة

2021/03/28 | 22:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب في مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني مريوان نادر، ان رئيس البرلمان ورؤساء الكتل في اجتماع بشان قراءة مواد مشروع قانون الموازنة، مضيفا ان الخلافات التي كانت موجودة في السابق لم تعد موجودة الان.

وقال النائب نادر لـ PUKmedia اليوم الاحد، انه اذا ما يتم انتهاء اجتماع رئيس البرلمان واللجنة المالية والوزراء حول قراءة مواد الموازنة بدون اي مشاكل، فانه سيتم مساء اليوم عقد جلسة البرلمان للتصويت على مشروع قانون الموازنة، مشيرا الى ان النواب الكورد في بغداد بشكل عام سيحضرون الجلسة.

واوضح، انه لم يعد هناك مشكلة بشان حصة اقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة، وان ما هو موجود يتعلق اكثر بسعر الدولار والدينار في مشروع القانون.

وقال النائب مريوان نادر انه لا يعتقد ان هناك مشكلة بشان النصاب القانوني لعقد الجلسة، لان جميع الاطراف راضون وتم التقليل من الخلافات الى حد كبير.

PUKmedia خاص

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