تسريع إنتاج اللقاحات يمنح

2021/03/28 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بروتون، الأحد، إن تسريع إنتاج اللقاحات يسمح لأوروبا برؤية "ضوء في نهاية النفق"، رغم الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19 التي تجتاح القارة.

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