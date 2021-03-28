الصحة: الإقبال على اخذ لقاحات كورونا جيد

2021/03/28 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكدت وزارة الصحة والبيئة، ان الاقبال على اخذ لقاحات فيروس كورونا جيد خلال اليومين الماضيين، فيما اشارت الى ان هناك 660 مركزا مخصصا لتوزيع اللقاح.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض الحلفي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "وزارة الصحة عاشت في مخاض عسير من اجل الحصول على اللقاحات"، لافتا الى ان "هناك 660 مركزا مخصصا لتوزيع اللقاح".واضاف، ان "الفيروس ليس فيه أي تاثير على الخارطة الوراثية للانسان"، مؤكدا ان "جميع الفئات تحصل على اللقاحات باستثناء الاعمار الاقل من 18 عاما والنساء الحوامل".واشار الى ان" 60% من وفيات كورونا هم من ذوي الامراض المزمنة"، مبينا ان "اصحاب الامراض المزمنة لهم الاولوية لاخذ اللقاحات".وتابع، ان "الاقبال على اخذ اللقاحات جيد خلال اليومين الماضيين"، لافتا الى ان "المصاب بكورونا لا يمكن له اخذ اللقاح".

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