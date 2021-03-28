عبور قناة السويس ليست لعبة.. الآن يمكنك تجربة ذلك بنفسك

2021/03/28 | 23:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سلطت حادثة جنوح السفينة العملاقة، "إيفر غيفن" في الممر المائي، بقناة السويس، الضوء على تعقيد عملية قيادة السفينة، خاصة الكبرى منها، في ظل المرور بالمضايق المائية.

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واصطدمت سفينة "إيفر غيفن" بجانب الممر المائي الثلاثاء متأثرةً برياح بلغت سرعتها 40 عقدة، وانخفاض مستوى الرؤية بسبب عاصفة رملية، وفقًا لهيئة قناة السويس.

وحفز هذا الحدث العالمي، جهات مختصة، إلى إصدار لعبة افتراضية، تسمح للأشخاص، بقيادة السفينة، داخل ممر مائي، مشابه لقناة السويس، للمساح لهم بعيش تجربة قيادة السفن.

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