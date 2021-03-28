نائبة تصارح الشعب العراقي: هذه الأطراف تعطل تمرير الموازنة والكورد بريئون!

2021/03/28 | 23:07 - المصدر: NRT عربية

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اتهم النائبة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني ريزان شيخ دلير، الاحد، الاطراف السياسية بتعطيل تمرير الموازنة.

وقالت دلير في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (28 اذار 2021): "توضيح للرأي العام العراقي..



يجب على الشعب العراقي معرفة هذه الحقيقة أن حصة الإقليم لاتشكل عائقا أمام تمرير الموازنه وأن وفد الإقليم لعشرات المرات زار بغداد للاتفاق".

واضافت أن "العقبة التي تواجه الموازنه نوايا الأطراف السياسية وصراعاتهم مع الحكومة".

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