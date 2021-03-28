اعتقال زعيم خلية اغتيالات داعش في عملية تطهير مخيم الهول السوري

2021/03/28 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ شنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬المدعومة‭ ‬امريكياً‭ ‬واغلبيتها‭ ‬من‭ ‬الكرد،‭ ‬الأحد‭ ‬حملة‭ ‬أمنية‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬أذرع‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ -‬الدولة‭ ‬الإسلامية‮»‬،‭ ‬شملت‭ ‬عشرات‭ ‬الاعتقالات،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬حوادث‭ ‬أمنية‭ ‬واغتيالات،‭ ‬شهدها‭ ‬المخيم‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭.‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد،‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ […]

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