هيبة الدولة.. مَن لها ومَن عليها؟

2021/03/28 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قضية هيبة الدولة في العراق خرجت من نطاقها المحلي الى المجال الاقليمي والدولي، وصار أي مسؤول يتحدث من دون أن يتم سؤاله عن دوره في إقرار تعليمات وتنفيذ قوانين لاستعادة هيبة الدولة .في الفترة الاخيرة بات منتهكو تلك الهيبة المعروفون للناس أجمعين، يصرحون باستمرار عن ضرورة اعادتها للبلد والتمسك بها والحفاظ […]

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