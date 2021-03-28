بغداد تعيد للكويت 8 أطنان من أرشيفها وتتسلم رفاة جندي عراقي

2021/03/28 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت‭- ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ تسلّمت‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬الأحد‭ ‬ثمانية‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬الأرشيف‭ ‬والملفات‭ ‬والممتلكات‭ ‬العائدة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬كويتية‭ ‬مختلفة‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬وضعت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬يدها‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الغزو‭.‬ وهذه‭ ‬ثالث‭ ‬شحنة‭ ‬من‭ ‬أرشيف‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬يجري‭ ‬استعادتها‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤولان‭ ‬كويتي‭ ‬وعراقي‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬محضر‭ ‬التسليم‭ ‬في‭ ‬معهد‭ […]

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