2021/03/28 | 23:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن مدير جمعية شركات الملاحة البحرية الإيرانية مسعود بل مه، أن إغلاق قناة السويس سيؤخر وصول السلع الأساسية التي تحملها سفن إيرانية عالقة إلى بلاده.وفي حديث لوكالة “إيلنا” الإيرانية، قال بل مه: “لايمكن الكشف عن معلومات السفن الإيرانية العالقة، لكننا نؤكد وجود سفن تجارية وناقلات نفط تابعة لمؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية”.وأضاف أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إيراني: إغلاق قناة السويس سيؤخر وصول السلع الأساسية إلى إيران) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول إيراني: إغلاق قناة السويس سيؤخر وصول السلع الأساسية إلى إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).