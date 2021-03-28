شيخ دلير: حصة اقليم كوردستان لم تكن عائقا امام التصويت على الموازنة

2021/03/28 | 23:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نائبة كوردية في مجلس النواب، ان حصة الكورد في مشروع قانون الموازنة لم تعد مشكلة وان الخلافات الموجودة حاليا هي خلافات الاطراف السياسية العراقية.

وقالت النائبة في مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ريزان شيخ دلير لـ PUKmedia، مساء اليوم، ان المواطنين العراقيين يجب ان يعرفوا حقيقة وهي ان حصة اقليم كوردستان من الموازنة لم تشكل عائقا امام التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

واضافت دلير، ان وفد اقليم كوردستان زار عشرات المرات الى بغداد للتوصل الى اتفاق، وان ما هو عائق امام الموازنة نية الاطراف السياسية العراقية وصراعاتها مع الحكومة، وليس حصة الكورد في مشروع قانون الموازنة.

واشار النائبة دلير الى ان المادة 11 من مشروع قانون الموازنة الخاصة بحصة الكورد تم التصويت عليها من قبل اللجنة المالية وان ما عطل حتى الان تصويت البرلمان على الموازنة هي مشاكل الاطراف السياسية العراقية وان كل طرف يريد ان يكون لمقترحاته محل في المشروع القانوني.

PUKmedia خاص

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