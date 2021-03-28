مصدر برلماني: لا اتفاق على تمرير الموازنة والامور تتوجه لتأجيل الجلسة لموعد آخر

2021/03/28 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر برلماني، اليوم الاحد، بعدم وجود اتفاق على تمرير الموازنة بجلسة اليوم، فيما اشار إلى أنه سيتم تأجيلها إلى موعد آخر.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اجتماعات قادة الكتل السياسية مع رئاسة البرلمان، لم تسفر عن اي اتفاق حتى الان"، مبيناً أن "الامور تتجه لتأجيل جلسة التصويت على الموازنة إلى موعد آخر".

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