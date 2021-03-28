2021/03/28 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاحد، القبض على قاتل في سيطرة السويب بعد مرور 3 ساعات من ارتكابه الجريمة.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود إخبار من السيطرة المركزية عن جريمة قتل في منطقة الزوين وتعميم أوصاف المتهم على السيطرات ونقاط التفتيش كافة، استنفرت مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية مفارزها كافة، وبعد مرور 3 ساعات من وقت ارتكاب الجريمة تم القبض على القاتل في سيطرة الشهيد النقيب عماد صباح الحيدري (السويب) وبرفقته متهم آخر يقود عجلة نوع شوفرليت حمل".وأكدت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما الى الجهات المختصة".

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