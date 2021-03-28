قابل للزيادة.. سداسي عربي تاريخي يتأهل لأول مرة الى نهائيات أمم أفريقا

2021/03/28 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

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صعد المنتخب السوداني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 بعد الفوز المثير على حساب جنوب إفريقيا بنتيجة (2-0).

وبحلوله ثانيًا في المجموعة التي يتصدرها المنتخب الغاني، انضمت السودان للخماسي العربي المتأهل للمشاركة.

المنتخبات الست المتأهلة تمثل العدد الأكبر للفرق العربية في تاريخ المشاركات الإفريقية للبطولة.

ويشارك في بطولة 2022 كل من، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، جزر القمر والسودان، ليفوق ذلك بطولة 2019 التي أقيمت بمصر بخمس منتخبات عربية.

ويمتلك المنتخب الموريتاني فرصة لزيادة العدد حتى 7 منتخبات إذا تجنب الخسارة في مباراته القادمة في التصفيات.

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