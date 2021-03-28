حقيقة فيديو

2021/03/28 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ جنوح سفينة الحاويات "إم في إيفر غيفن" في قناة السويس، صباح الثلاثاء، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار وصور مضلّلة حول الحادث.

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