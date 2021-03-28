ميركل: القيود المفروضة في المانيا ستكسر الموجة الثالثة من كورونا

2021/03/28 | 23:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن القيود التي يتم فرضها في البلاد ستكسر الموجة الثالثة من فيروس كورونا.وأضافت ميركل أنه على الولايات الألمانية كافة اتباع إجراءات الإغلاق العام لمواجهة تفشي الفيروس".وأشارت إلى أنه "لا يتم تنفيذ الإجراءات في كل الولايات"، متمنية على سلطات الولايات التفكير حيال هذا الأمر.ورأت أن "قيود العزل المفروضة وإجراءات فحوصات كورونا هي الطريقة الصحيحة لتجنب تفشي الفيروس".وأضافت: "لا نحتاج إلى عقد لقاءات مع قادة الولايات الإقليميين، فنحن بحاجة لتحرك سلطات الولايات الألمانية".المصدر: RT

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