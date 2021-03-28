خلاف بين البرلمان ووزارة المالية حول سعر الصرف يعطل تمرير الموازنة

2021/03/28 | 23:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد مصدر مطلع، الاحد، ان البرلمان غير جاهزا لتمرير مشروع قانون الموازنة بسبب الخلافات.

وقال المصدر لـ NRT عربية (28 اذار 2021)، ان "خلافا بين مجلس النواب ووزارة المالية حول بعض الفقرات يقف عائقا امام تمرير الموازنة في الجلسة الخاصة بها".

واستبعد مصدر نيابي، امكانية التصويت على الموازنة اليوم الاحد.

وقال المصدر لـ NRT عربية (28 اذار 2021)، ان "الخلافات بين الكتل السياسية قبل جلسة التصويت تؤشر صعوبة تمرير مشروع القانون اليوم".

واضاف ان "الخلافات تتركز ايضا على قضية الدولار والمطالبات باعادته الى سعره السابق".

ويشهد مجلس النواب، في هذه الاوقات اجتماعا لنواب تحالف الفتح مع المالية النيابية.

وقال مصدر مطلع لـ NRT عربية، الاحد (28 اذار 2021)، ان "نواب الفتح يعقدون اجتماعا حاسما مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة نقاط الخلاف قبل التصويت على الموازنة".

واضاف المصدر ان "مسالة امكانية تغيير سعر الصرف حاضرة على طاولة الحوار"، دون مزيد من التفاصيل".

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