مصدر: رئاسة البرلمان ابلغت النواب رسمياً بتأجيل جلسة التصويت على الموازنة

2021/03/28 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر برلماني، اليوم الاحد، بأن رئاسة البرلمان ابلغت البرلمانيين رسمياً بتأجيل جلسة التصويت على الموازنة.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئاسة مجلس النواب ابلغت النواب رسمياً بتأجيل جلسة التصويت على موازنة 2021، دون تحديد موعد جديد لها حتى اللحظة، بعد اخفاق الحوارات والتفاوضات".

وكان مصدر برلماني، قد افاد في وقت سابق، بعدم وجود اتفاق على تمرير الموازنة بجلسة اليوم، فيما اشار إلى أنه سيتم تأجيلها إلى موعد آخر.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اجتماعات قادة الكتل السياسية مع رئاسة البرلمان، لم تسفر عن اي اتفاق حتى الان"، مبيناً أن "الامور تتجه لتأجيل جلسة التصويت على الموازنة إلى موعد آخر".

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