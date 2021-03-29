تفصيل من الحجامي عن أجواء التطعيم في جانب الكرخ

2021/03/29 | 00:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الأحد، ارتفاع عدد المواطنين المراجعين لتلقي لقاح كورونا.

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وذكر مدير الدائرة جاسب الحجامي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 اذار 2021)، أنه "توافد اليوم آلاف المواطنين على مراكز التلقيح بلقاح فايروس كورونا في جانب الكرخ وحسب المعطيات التالية:

- كانت نسبة المراجعين من المركز ٩٠٪؜ تقريباً و ١٠٪؜ فقط من الاطراف( الطارمية و التاجي و المحمودية و ابي غريب).- نسبة الذكور ٧٥٪؜ تقريباً و الاناث ٢٥٪؜.- الذين هم فوق سن ٥٠ سنة تقريباً ٣٧٪؜.- الذين لديهم امراض مزمنة تقريباً ٢٠٪؜.- كان اكثر الملقحين من مناطق المنصور واليرموك والحارثية و العطيفية و العدل و الجامعة و الكاظمية و الدورة.- اقل عدد من الملقحين كان في الطارمية(٤٤فقط)تليها المحمودية ثم التاجي ثم ابو غريب مع العلم ان عدد الاصابات في هذه المناطق مرتفعة جدًا

وأشار الحجامي إلى أنه "في حالة نفاد اللقاحات من المركز يتم تحويل ما تبقى من المناطق ذات التسجيل الواطىء اليها، و لذلك نهيب بأهلنا في الاطراف لمراجعة مراكز التلقيح القريبة منهم لاخذ حصصهم من اللقاح".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، تلقي أكثر من 10 آلاف مواطن لقاحات كورونا لهذا اليوم.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 اذار 2021)، إن "عدد الملقحين اليوم بلغ (10470) مواطنا".

ودعت الوزارة، المواطنين إلى "مراجعة المراكز الصحية لتلقي اللقاح سواء كانوا مسجلين بالمنصة الالكترونية أو غير مسجلين حيث سيتم تسجيلهم في المراكز الصحية".

وتلقى المرجع الديني محمد سعيد الحكيم، الاحد، جرعة من لقاح "أسترازنكا" ضد فيروس كورونا في النجف، لفيما حث المواطنين على التعاون مع الجهات الصحية وأخذ اللقاحات.

وذكر بيان لمركز الامام الحسن الصحي ، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 آذار 2021)، أن "فرقة صحية من مركز الامام الحسن قامت قبل قليل بإعطاء لقاح استرازنكا للمرجع محمد سعيد الحكيم".

وقال مدير المركز الصحي حازم العذاري، بحسب البيان، إنه "بناء على توجيه مدير عام الصحة رضوان الكندي، فقد قام بإعطاء اللقاح للمرجع"، مشيدا بـ "تعاونه وحرصه الكبير".

وأضاف أن "المرجع الحكيم دعا لجميع المواطنين بهذه الليلة بالصحة والعافية وحثهم على التعاون مع الجهات الصحية واخذ اللقاحات من اجل صحتهم وسلامتهم ودرءا للوباء".

وأكدت خلية الإعلام الحكومي، الأحد، أن حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا فعالة واللقاح آمن 100‎%‎، فيما ردت على مجموعة من التساؤلات المتعلقة باللقاح.

ورصدت الخلية، بحسب بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 اذار 2021)، "عددًا من التساؤلات بعد انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، بينها طريقة التسجيل ونوع اللقاح، إلى جانب مخاوف من الآثار التي من الممكن أن تنتج بعد عملية التلقيح".

وأضاف البيان أنه "بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، في وقت سابق أن جميع اللقاحات التي استوردتها هي لقاحات آمنة ومن مناشئ عالمية رصينة معتمدة بموافقات وإشراف منظمة الصحة العالمية"، مشيراً الى أن "سلامة وفعالية ومناعة اللقاح قد تم إثباتها، استناداً إلى نتائج الدراسات والتجارب السريرية عالميا".

وعن نوع اللقاح، ذكرت الخلية، أن "العراق قد تسلم (٣٣٦) ألف جرعة كوجبة أولى من اللقاح البريطاني (أسترازينيكا)، وحددت وزارة الصحة آلية سهلة للتسجيل والحصول على اللقاح وذلك عبر الرابط اضغط هنا ، الذي وصل إلى المواطنين عبر رسائل (SMS) وكذلك يمكن أخذ اللقاح من خلال المراجعة المباشرة".

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