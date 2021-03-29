رهط من الرجال - فاتن نور

2021/03/29 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاتن_نور عندما نضع في كفة ميزان امرأة بقامة فكرية عالمية سامقة، ونضع في الكفة الأخرى رهطاً من الرجال، أي رهط غير معرّف؛ ونفعل هذا في معرض الإشادة بوزن المرأة وإرثها النضالي؛ فإننا نكشف، سهواً، عن مساحة البؤس الإجتماعي المتجذّر فينا.



وتذهب إشادتنا بالمرأة في مهب الريح.المعرّف لا يشاد به بنكرات.هي امرأة عظيمة بعشرة رجال / هو رجل عظيم بعشر نساءفي الجملتين، ثمة إشادة ضمنية بعشرة أشخاص نكرات، لا نعر ......





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