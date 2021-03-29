بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي العراقي - فاضل عباس البدراوي

2021/03/29 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاضل_عباس_البدراوي أعوام تمضي ونحن نرفع شعار وطن حر وشعب سعيد.قوافل من الشهداء وآلاف ممن غصت بهم دهاليز معتقلات وسجون الأنظمة الرجعية والدكتاتورية والفاشية امضوا فيها سنوات طويلة وهم في مقتبل العمر، غادروها كهولا وشيوخا، تعرض الآلاف من بنات وأبناء الوطن الذين حملوا هذا الشعار إلى مشريدن في أصقاع الارض، وآخرين فقدوا مصادر عيشهم، كل ذلك من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل.



بعد مضي تلك الأعوام، فلا الوطن اصبح حرا ......





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