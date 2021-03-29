مصر.. العثور على رضيع

2021/03/29 | 00:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشلت فرق بحث وإنقاذ رضيعا عمره ستة أشهر حيا من وسط أنقاض عقار منهار في مصر، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الحادث إلى 25 قتيلا و25 مصابا، بحسب ما ذكره مسؤولون مصريون الأحد، وفق أسوشيتد برس

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