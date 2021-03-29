المياحي: اغلب النواب غادروا مبنى البرلمان

2021/03/29 | 00:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاستبعد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي، عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على مشروع قانون الموازنة، مؤكدا ان اغلب النواب غادروا مبنى البرلمان.وقال المياحي للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "الخلافات ما زالت مستمرة حول بعض فقرات موازنة 2021"، مبينا ان "بعض الخلافات قد تكون شخصية واخرى جوهرية تتعلق بسعر صرف الدولار وزيادة تخصيصات البطاقة التموينية وحصة الاقليم".واضاف، ان "اغلب اعضاء مجلس النواب غادروا مبنى البرلمان مما يصعب انعقاد جلسة التصويت على قانون الموازنة".

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