2021/03/29 | 00:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يغرد بشأن عجز البرلمان عن التصويت على اقرار الموازنة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يغرد بشأن عجز البرلمان عن التصويت على اقرار الموازنة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يغرد بشأن عجز البرلمان عن التصويت على اقرار الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).