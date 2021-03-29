2021/03/29 | 00:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر برلماني، اليوم الاثنين، عن توجه بتأجيل جلسة التصويت على الموازنة.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن “هنالك توجهاً لتأجيل جلسة التصويت على الموازنة حتى اشعار آخر”، موضحاً أن “اغلب أعضاء البرلمان غادروا مبنى المجلس”.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم الاحد، جلسة للتصويت على مشروع موازنة 2021 بعد تأجيل لعدة أيام.

التالي

منذ ساعتين

تواقيع نيابية لاضافة فقرة بالموازنة تخص الشركة العامة لكبريت المشراق

منذ 4 ساعات

المالكي يؤكد على ضرورة خفض سعر الصرف قبل إقرار الموازنة

منذ 4 ساعات

نائب يعلن الاتفاق على صيغة بشأن مادة “حصة الاقليم” بالموازنة

منذ 6 ساعات

رئيس مجلس النواب يستقبل السفيرين الروسي والتركي

منذ 6 ساعات

الخارجية توضح تفاصيل “المشرق الجديد”

منذ 7 ساعات

الداخلية توجه الجالية العراقية في قطر لمراجعة السفارة

منذ 8 ساعات

الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة إكمال متطلبات تشريع الموازنة

منذ 8 ساعات

برلماني يستبعد حسم الموازنة اليوم ويطرح ثلاث سيناريوهات في تمريرها

منذ 9 ساعات

الكعبي يتابع الوضع الصحي لمدير العمليات الخاصة بالأمن الوطني

منذ 9 ساعات

المالية النيابية: وفد كردستان اتفق مع الكتل الاخرى على المادة 11 بشأن حصة الاقليم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر برلماني يكشف عن توجه لتأجيل جلسة التصويت على الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر برلماني يكشف عن توجه لتأجيل جلسة التصويت على الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).