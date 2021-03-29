2021/03/29 | 00:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال اتصال مع الكاظمي.. بن سلمان يطلق مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/29 | 00:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال اتصال مع الكاظمي.. بن سلمان يطلق مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال اتصال مع الكاظمي.. بن سلمان يطلق مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).