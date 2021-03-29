2021/03/29 | 00:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء أمس الاحد، في اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مبادرة "الشرق الاوسط الخضراء".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "بن سلمان اجرى اتصالاً هاتفياً مساء امس الاحد، برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة المملكة العربية السعودية في ذلك".

واضافت: "كما جرى استعراض فوائد المشروع للمنطقة والعالم وأهمها مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة بها، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية".

ولفتت إلى أن "الكاظمي بارك هذه المبادرة"، مؤكداً "العمل مع المملكة ودعم بلاده لكل ما يحقق لهذه المبادرة أهدافها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي وبن سلمان يبحثان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي وبن سلمان يبحثان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).