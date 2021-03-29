ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء العراق أهمية رفع كفاءة إنتاج النفط

2021/03/29 | 01:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي أهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة المملكة السعودية في ذلك.جاء ذلك …

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