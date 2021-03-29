بايدن: القمع الدموي للمتظاهرين في ميانمار

2021/03/29 | 01:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، القمع الدموي "المشين جداً" للمتظاهرين في ميانمار (بورما) حيث قتلت قوات الأمن أكثر من 100 شخص، بينهم سبعة أطفال على الأقلّ.

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