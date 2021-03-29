السيد الصدر يحذر من مغبة تأجيل التصويت على قانون الموازنة

2021/03/29 | 01:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحذر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، من مغبة تأجيل اقرار الموازنة.وقال السيد الصدر في تغريدة تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: انه "مرة اخرى نرى مجلس النواب قد عجز عن التصويت من أجل الموازنة، بسبب الخلافات السياسية والحزبية والطائفية و(القومية) متناسين معاناة شعبهم".ونصح الصدر، بتناسي الخلافات واقرار الموازنة باسرع وقت، محذرا من مغبة تاجيلها.وثمن زعيم التيار الصدري، موقف كتلة سائرون، مطالبا اياهم بالمزيد.

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