تحالف سائرون يهاجم كتلاً ونواباً في بيان ناري: ’أبواق مأجورة وأدوات رخيصة’!

2021/03/29 | 01:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

هاجم تحالف سائرون، الإثنين، كتلاً سياسية ونواباً في البرلمان، واتهمهم تطبق أجندات لدول خارجية، عقب مطالبات بتخفيض سعر صرف الدولار.

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نص البيان الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آذار 2021):

بعد أن كثر الضجيج من بعض الكتل والنواب في هذه الفترة والذين ينتمون إلى جهات معروفة لدى الجميع حيث اتخذوا سياسة المزايدات الاعلامية بغية إيهام الرأي العام انهم يتحدثون بدافع الحرص على الشعب العراقي في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها ولكنهم في الحقيقة يجيدون ثقافة النفاق السياسي والاجتماعي، وأنهم مجرد أبواق مأجورة وأدوات رخيصة تطبق أجندات لدول خارجية، لذلك التزمنا الصمت خشية التأثير على المصالح العُليا لوطننا الحبيب، واليوم نؤكد أن موقفنا كان ومازال وسيبقى مدافعاً عن ثروات العراق ومستقبل أجياله ولن نهادن أو نساوم مهما ارتفع صراخ المتضررين من مواقفنا الوطنية.

ونود أن نبين بكل صدق أن تحالف سائرون سيبقى صوت الفقراء لأنه ولد من رحم المعاناة فهويتنا هي العراق ولاننتمي إلا لبلاد الرافدين فقيادتنا معروفة وتوجهاتنا واضحة وارتباطنا بهذه الأرض بحجم التضحيات والمواقفوإننا نقف في خندق الوطن نتحمل طعنات الذين يجيدون التدليس عندما تفضحهم كلمات الحقيقة ولن ندخر جهداً من أجل إحقاق الحق والدفاع عن العراق وشعبه الكريم.

ووجه مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، الإثنين، تحذيراً إلى البرلمان بعد "العجز" عن عقد جلية لتمرير قانون الموازنة.

وكشف النائب عن كتلة سائرون بدر الزيادي، الأحد، عن آخر تطورات وضع الموازنة لعام 2021 داخل مجلس النواب

وقال الزيادي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 أذار 2021)، إن "ملامح جلسة البرلمان غير واضحة والخلافات مستمرة، وحتى حصة اقليم كردستان لم تحسم 100%".

وأضاف أن "الخلافات الموجودة بين الكتل السياسية هي بسبب اضافة فقرات للموازنة، فيما تعترض كتل اخرى ولا يوجد توافق حتى اللحظة والمفاوضات مستمرة"، مشيراً إلى أن "من يقول أن الموازنة جاهزة للتصويت اليوم فإنه كلام غير حقيقي وننتظر حسم الخلافات"، مبيناً أن "الخلافات واضحة بين الكتل وهي بخصوص سعر صرف الدولار بين تخفيضه والإبقاء عليه".

وأشار إلى أن "الاجتماع بشأن الموازنة مستمر وهناك طلبات مستمرة في إعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم، والأمور تتعقد أكثر بسبب الخلافات السياسية".

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