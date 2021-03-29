الفتوى المقدسة في ذكراها السابعة.. (فذكر إن نفعت الذكرى) !

2021/03/29 | 01:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نجاح بيعي

حرصت المرجعية الدينية العليا في النجف

الأشرف, على أن تبث روح الأمل دائماً في

نفوس جميع العراقيين وترفع من

معنوياتهم, في أحلك الظروف وأصعبها.



وما

فتوى الدفاع المقدسة التي انطلقت من

الص

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