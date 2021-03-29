الصدر يحذر من مغبة التأجيل للموازنة

2021/03/29 | 01:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، من مغبة التأجيل للموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، “مرة أخرى نرى مجلس النواب قد عجز عن التصويت من أجل الموازنة بسبب الخلافات السياسية والحزبية والطائفية و(القومية) متناسين معاناة شعبهم”.

واضاف “ومن هنا أولا: أنصح بتناسي خلافاتهم وإقرارها بأسرع وقت، ثانيا: أحذرهم من مغبة التأجيل، ثالثا: أشكر موقف كتلة سائرون وأطالبهم بالمزيد”.

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