تحولت من مُصدّر إلى مستورد.. كشف زيف المزاعم الروسية حول لقاح

2021/03/29 | 01:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تَعتبر روسيا لقاحها "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا المستجد مصدر فخر لها، وقامت بتصديره للخارج، إلا أن اللافت أن روسيا ذاتها أصبحت مستوردا له مع بطء عمليات التصنيع المحلي، ما كشف أيضا عن عوار تصريحات المسؤولين الروس بشأن توافر اللقاح في الداخل

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