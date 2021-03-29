المكسيك تسجل 1783 إصابة و194 وفاة جديدة بكورونا

2021/03/29 | 02:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 1783 إصابة جديدة بـ"كوفيد- 19" و194 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وتشير الأرقام المعلنة إلى تراجع ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات عن يوم السبت، حيث أعلن عن تسجيل 4922 إصابة، بالإضافة إلى 567 حالة وفاة.وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليونين و226550 حالة، فيما بلغت الوفيات 201623 حالة.وتقول الحكومة، إنه "من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، بسبب ضعف الوعي الصحي للسكان".وأكدت أرقام منفصلة نشرتها وزارة الصحة في الآونة الأخيرة، على أن عدد الوفيات الفعلي أعلى 60% على الأقل من الأرقام المعلنة.

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