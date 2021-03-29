الحيّاحا - حسن أحراث

2021/03/29 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث برزت بالمشهد السياسي المغربي منذ مُدة ليست بالقصيرة عادةٌ مشينةٌ يقودها مجموعة من دهاقنة التضليل والتشويش والتجييش (الحيّاحا)؛ منهم من صنع نفسه من خلال "النضال" الناعم (الإطارات الصفراء وشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان...) وحتى عبر "النضال" الخشن (الاعتقال/القمع السياسي والطرد والتوقيف...)، ومنهم من تسلق سلالم الحظوة بواسطة الشهادات الجامعية والعلاقات المشبوهة والوشاية والجنسيات الأجنبية...



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