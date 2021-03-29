حلول اهم مشاكل العراق - عصمت موجد الشعلان

2021/03/29 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصمت_موجد_الشعلان مشكلة قديمة جديدة التمييز الطائفي وتهميش معتنقي الديانات غير الاسلامية كالمسيحين والصايئة المندائيين والايزيدين والبهائين والزرادشتيين وغيرهم من اصحاب الديانات الاخرى، التمييز يوجد ايضا بين الطوائف الاسلامية الشيعية والسنية والسلفية من خلال مؤسسات الدولة التي يسيطر عليها الاحزاب الاسلامية الفاسدة كمجلس النواب ومجلس الوزراء وسياسات احزاب الشيعة الاسلامية القابضة على السلطة يناقض حقوق الانسان العراق ......





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