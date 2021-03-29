تقارير محلية.. اندلاع حريق

2021/03/29 | 03:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام أندونيسية، الاثنين، أن حريقا هائلا اندلع في مصفاة "بالونغان" التابعة لشركة "PT Pertamina" المملوكة للدولة، وفقا لما نقلته رويترز.

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