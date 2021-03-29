التشيك تعلن الكشف عن طفرة جديدة من كورونا

2021/03/29 | 03:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن التلفزيون الرسمي في جمهورية التشيك التعرف على طفرة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، تختلف عن البريطانية والجنوب إفريقية.وأشار إلى أن باحثي مختبر "إليزابيث فارماكون" في برنو جنوب شرقي البلاد، والذي يختبر فيروس كورونا، أعلن عن ظهور الطفرة الجديدة للفيروس.ووفقا للخبراء، فإن "الطفرة غير مسجلة سابقا، وليست أكثر خطورة من البريطانية أو الجنوب إفريقية، وخاضعة للبحث".وتنتشر في التشيك طفرات كورونا البريطانية والجنوب إفريقية، والوضع الوبائي فيها لا يزال من أصعب الأوضاع في الاتحاد الأوروبي.وبلغ العدد الإجمالي للمصابين في الجمهورية التي يبلغ عدد سكانها 10.702 مليون مواطن، أكثر من مليون و515 ألف حالة، وعدد الوفيات 25874 حالة.المصدر: RT

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