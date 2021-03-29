"زيادة" حالات كورونا في الولايات المتحدة.. فاوتشي: السلالات ليست السبب الوحيد

2021/03/29 | 03:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، إن الزيادة الأخيرة في حالات كورونا في الولايات المتحدة ليست مرتبطة فقط بسلالات تم رصدها أكثر قدرة على نقل العدوى

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