الملايين يحيون ليلة النصف من شعبان في كربلاء

2021/03/29 | 03:48 - المصدر: الصباح

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المحافظات: علي لفتة وحسن شهيد العزاوي وجنان الأسدي

أحيا ملايين الزائرين في كربلاء المقدسة، مساء أمس الأحد وفجر اليوم الاثنين، ليلة النصف من شعبان، مناسبة ولادة الإمام المهدي المنتظر الحجة بن الحسن العسكري «عجل الله تعالى فرجه الشريف»، وسط إجراءات أمنية وخدمية وصحية واسعة.

وشملت الإجراءات نشر القوات الأمنية ووحدات الحشد الشعبي والجهات الصحية واللوجستية الساندة في كربلاء المقدسة والطرق المؤدية إليها من محافظات بغداد والنجف الأشرف وبابل.

وأعلنت العتبة الحسينية المقدسة، أمس الأحد، إكمال استعداداتها لزيارة النصف من شعبان، وقال مسؤول حفظ النظام في العتبة فاضل عوز، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العتبة أنهت استعداداتها بشأن الزيارة المليونية»، مبيناً أنه «تم عقد لقاءات عدة مع ملاكات العتبة العباسية ومنطقة بين الحرمين ومديرية حماية الحرمين لبحث الجانب التنظيمي للزيارة».

وأضاف أن «الشوارع المحيطة بالعتبتين والشوارع المؤدية إليهما تم تقسيمها، إضافة الى الصحنين الشريفين لتحقيق انسيابية عالية لحركة الزائرين لما لذلك من أهمية كبيرة في الجانب الأمني»، مشيراً الى «عقد اجتماعات مكثفة مع الحكومة المحلية في كربلاء ممثلة بمحافظها نصيف الخطابي وقيادة عمليات كربلاء وقيادة الشرطة فضلاً عن اجتماع العتبة مع وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش أثناء زيارتهما كربلاء للتباحث في الشأن الأمني».

وتابع عوز، أن «الجميع مهتمون في إنجاح الزيارة وتأمينها وتوفير الحماية للزائرين وتسهيل حركتهم عبر توزيع القطعات العسكرية والأمنية إضافة الى الحشد الشعبي على محاور المحافظة كافة».

قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني، أفاد بوضع خطط أمنية محكمة لإنجاح الزيارة الشعبانية، بينما اكد أن هناك تنسيقاً وتعاوناً كبيرين بين الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية

الأخرى.

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