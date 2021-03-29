القضاء يبحث اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية

2021/03/29 | 03:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الصباح

ناقش مجلس القضاء الأعلى، أمس الاحد، خلال اجتماعه الثالث، اختيار بقية أعضاء المحكمة الاتحادية

العليا.

وذكر بيان للمجلس، أن “القضاة المكلفين باختيار رئيس ونائب رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا، عقدوا الاجتماع الثالث للمداولة بخصوص اختيار بقية اعضاء المحكمة وتدقيق الشروط التي أوجبها القانون.»

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