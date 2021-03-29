3 تريليونات دينار ديون الكهرباء على المؤسسات الحكومية

2021/03/29 | 03:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هدى العزاوي

طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية، المؤسسات والدوائر الحكومية بتسديد ما بذمتها من ديون لصالح وزارة الكهرباء، مبينة أن أمانة بغداد من بين تلك الدوائر الممتنعة عن تسديد الديون.

عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أمجد العقابي، قال في حديث لـ”الصباح”: إن “أمانة بغداد مدينة لوزارة الكهرباء بأجور عن طاقة كهربائية مجهزة بشكل فعلي لمحطات المجاري والماء ومحطات الصرف الصحي في الرستمية بأكثر من 88 مليار دينار عراقي، ومنذ سنوات لا تسدد الأمانة هذه المبالغ بحجة عدم وجود تخصيصات مالية”.

وأوضح، أن “تهالك المحطات يؤدي الى سحب تيار عالٍ من الكهرباء، وما يترتب عليه من مشكلات وضعف في التيار الكهربائي، خاصة أن جميع المحطات مستثناة من الإطفاء المبرمج، كما أن أمانة بغداد لا تدفع أجورا أو جباية للكهرباء كما تفعل أغلب مؤسسات الدولة التي تتنصل من دفع أجورها الى وزارة الكهرباء، فضلاً عن أن أمانة بغداد تدين للكهرباء بمبلغ من 4 الى 5 مليارات دينار ، عن أجور إنارة شوارع بغداد، لكونها هي الجهة المستفيدة”.



الناطق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، ذكر لـ”الصباح”، أن “الوزارة أصدرت قراراً باستثناء جميع محطات المجاري وتصريف المياه الثقيلة ومشاريع الماء من القطع المبرمج، وحتى في حالات الطوارئ تبقى هذه المحطات تعمل وفق هذا القرار”.

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