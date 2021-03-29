حققت في مقتل خاشقجي.. منظمة العفو الدولية تعين كالامار رئيسة لها

2021/03/29 | 04:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة العفو الدولية، الأحد، تعيين المقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامار، والتي قادت التحقيقات في مقتل الصحفي السعودية، جمال خاشقجي، رئيسة لها لمدة أربع سنوات.

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